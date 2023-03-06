"Марсель" в 26-му турі чемпіонаті Франції в гостях переміг "Ренн".

У неділю, 5 березня, відбувся поєдинок 26-го туру французької Ліги 1, в якому зустрічалися "Ренн" і "Марсель".

Гра проходила на стадіоні "Роазон Парк" і завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.

У першому таймі йшла рівна боротьба, команди в цілому 13 разів пробили по воротах один одного, але до перерви рахунок не був відкритий.

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На 57-й хвилині зустрічі після передачі Дженгіза Ундера боснійський захисник Сеад Колашинац вразив ворота "Ренна". Цей гол залишився єдиним у матчі і приніс "Марселю" перемогу.

"Ренн" - "Марсель" - 0:1

Гол: Колашинац, 57

"Ренн": Манданда, Спенс, Омарі, Теат, Трюффер, Доку (Дуе, 26), Сантамарія, Буріжо (Майєр, 86), Токо Екамбі, Калімуендо (Салах, 73), Гуїрі

"Марсель": Пау Лопес, Мбемба, Балерді, Колашинац, Тавареш, Ронжьє, Верету, Клосс (Каборе, 80), Ундер (Унаї, 85), Гендузі (Малиновський, 46), Алексіс Санчес (Вітінья, 85)

Попередження: Дуе 66 - Балерді 90+2

Огляд матчу:

Зазначимо, український півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський вийшов на заміну на 51-й хвилині матчу, після чого команда українця забила.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Малиновського в 6,3 бала.

За цей поєдинок 29-річний півзахисник 2 рази пробивав по воротах. Малиновський 7 разів втратив м'яч і виграв 2 верхових дуелі. Показник точності передач українця склав 77% (10 з 13 точних передач).

У цьому сезоні у футболці "Марселя" Руслан Малиновський взяв участь у 12 матчах, в яких записав на свій рахунок 2 голи.

Підопічні Ігора Тудора набрали 55 очок і зуміли скоротити відставання від ПСЖ до восьми очок.

У наступному турі "Марсель" 12 березня прийме "Страсбур", а "Ренн" днем раніше зустрінеться в гостях з "Осером".

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