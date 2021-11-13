Колишній футболіст і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо повідомив, що новоспечений наставник італійського "Дженоа" Андрій Шевченко хоче запросити в свою команду не тільки Віталія Миколенка.
За словами знаменитого екс-тренера збірної України, Шевченко хоче запросити до Італії українських футболістів, які виступають в АПЛ - Олександра Зінченка та Андрія Ярмоленка.
"Наскільки я знаю, Шевченко хоче купити не тільки Миколенка, але і Зінченка з "Манчестер Сіті", і Ярмоленка з "Вест Хема".
Що стосується Миколенка, то він повинен рости. Віталій - талановитий футболіст. У нього хороші фізичні дані", - сказав Сабо в інтерв'ю FanDay.net.
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Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо
- Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.
- Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.
- У першому матчі Шевченко "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.
- 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.
- Вже відомо, хто увійшов до його тренерського штабу.