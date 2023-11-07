Колишній футболіст Олександр Алієв жорстко розкритикував Ірину Фаріон.

Знаменитий екс-футболіст київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв відреагував на скандальні висловлювання колишньої народної депутатки Ірини Фаріон на адресу українських військових, які розмовляють російською мовою.

Відповідне відео колишній футболіст опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм.

"Всім привіт. Зараз ось побачив в Інтернеті цих ідіоток, які говорять про пацанів з "Азова", що вони розмовляють російською мовою. Послухай, на передовій дуже багато наших пацанів говорять російською мовою. А ти, Фаріон чи фараон, або хто ти там, ти не кукурікай, зрозуміло? Ти зараз можеш собі спокійно сидіти і розмовляти, а там гинуть наші пацани.

Яке ти взагалі маєш право щось говорити пацанам, які захищають твою ж жопу, захищають нашу країну від російської нечисті? Як у вас ще язик повертається, патріотки? Сидіть і мовчіть. Щось 24 лютого ви нічого не кукурікали. Так що задумайтеся. Слава Україні! Слава ЗСУ!", - заявив Алієв.

Нагадаємо, раніше Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями тих бійців ЗСУ, які розмовляють російською мовою.

Після цього їй відповів екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Також на скандальні висловлювання екс-нардепки відреагував Олександр Усик. Український боксер присвятив їй вірш.

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