Олександр Алієв офіційно завершив кар'єру в 2018 році.

Колишній півзахисник київського "Динамо" і національної збірної України Олександр Алієв розповів, чому рано завершив кар'єру.

В інтерв'ю Ксенії Больбот екс-футболіст зізнався, що пішов з футболу через колишню дружину. Алієв заявив, що це вона вбила кар'єру йому, а також іншому відомому футболістові - Роману Максимюку.

"Чому закінчив кар'єру так рано? Я думаю, що ти знаєш прекрасно, завдяки кому я закінчив цю кар'єру. Це колишня, бачиш, вона забрала все і у дітей, і у мене. А зараз ходить і просто бухає.

Відео дня

Чи складно було переживати це? Перший час так, звичайно. Коли я розумів, що я можу ще грати і закінчив в 30 років. Я знаю, що міг грати. Але я вже мав таку репутацію, тому що ця Тетяна, яка почала ходити по всіх цих камерах і розповідати, який я поганий. Бачиш, воно все швидко забувається. Коли у тебе шанелі, мерседеси, діаманти, годинник. Це все вона ж просто з неба дістала.

У мене пішли ці скандали. Знаєш, я просто плюнув на все вже, на неї взагалі плюнув. У мене вже не було до неї ніяких, та й не було до неї високих почуттів. І вона почала ось це все на камери, що я алкоголік.

Так, у мене були непрості часи. Всі думали, що я справді алкоголік. Я випивав, нічого не приховую. Але те, що б'ю її, вбиваю, знищую... Людина вбила кар'єру Ромі Максимюку і вбила кар'єру мені. Просто я дурень, не знаю, куди дивився.

Але дякувати Богові, що в мене є хоч прекрасні діти. Можливо, за одне це їй можна сказати спасибі, що маю прекрасних дітей. Але вона бере дітей вбиває. Це просто, вибач мені, кінчений алкоголік", - сказав Алієв.

Нагадаємо, Олександр Алієв став знаменитим виступаючи у складі київського "Динамо". За "біло-синіх" він зіграв 132 матчі, забив 30 голів і віддав 27 гольових передач. Також він виступав за "Дніпро", запорізький "Металург" та інші команди.

У складі національної збірної України Алієв зіграв 28 матчів і забив шість голів.

Офіційно професійну кар'єру Олександр Алієв завершив у 2018 році, проте останній матч у професійному футболі він зіграв ще у 2016 році.

Вас також можуть зацікавити новини: