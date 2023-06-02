Олександр Алієв розчарований грою "Динамо" в поточному сезоні.

Колишній футболіст "Динамо" і збірної України Олександр Алієв поділився своєю думкою про виступи "біло-синіх" в нинішньому сезоні.

Алієв розповів, що дивився деякі матчі киян в цьому сезоні, проте не отримав ніякого задоволення від гри динамівців.

"Я не знаю, що відбувається всередині команди. Як уболівальник, я скажу, що в тих матчах, які я бачив, ніякого задоволення від гри "Динамо" я не отримав. Реально.

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Кажу, перш за все, про ті матчі, які я бачив на власні очі, коли міг бути на стадіоні. Дивився і не впізнавав команду, не міг повірити, що це "Динамо".

Розумію, що багато факторів: йде війна, немає вболівальників, покинуло команду багато легіонерів, але.

Я розумію Ігоря Суркіса, коли після гри з "Інгульцем" він сказав, що не можна так грати!

Він, як президент, робить все від себе залежне, а вони... Ті футболісти, які зараз грають за "Динамо", повинні розуміти, що це за клуб. Які гравці за нього грали, які досягнення у "Динамо".

Багато молодих хлопців, які зараз грають за "Динамо", повинні розуміти, куди вони потрапили, честь якого клубу вони відстоюють.

Молодим киянам нарешті потрібно зрозуміти, що дитячий футбол завершився! Настав час дорослого футболу. У цьому чемпіонаті вони виглядали слабо, а в Європі їм взагалі робити нічого", - наводить слова Алієва видання FanDay.

Нагадаємо, після 29-ти турів "Динамо" посідає лише четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 59 очками в активі. "Біло-сині" відстають від третього місце на 5 очок і не мають математичних шансів піднятися вище. Таким чином, вперше з 2014 року кияни залишилися взагалі без будь-яких нагород за підсумками сезону УПЛ.

У заключному турі УПЛ "Динамо" зіграє на виїзді проти "Металіста 1925". Гра відбудеться 4 червня. Початок зустрічі - о 15:00 за київським часом.

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