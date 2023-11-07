Титулований український боксер присвятив вірш Ірині Фаріон.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик присвятив вірш колишній народній депутатці Ірині Фаріон.

Таким чином український боксер відреагував на скандальні закиди мовознавця на адресу українських воїнів, що говорять російською мовою.

"Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочка, я одягнений - все, як ви любите.

Фарион свой рот открыла

И полезло изо рта: мусор видит эта дива

Поливает не щадя:

"Если б я была у власти, всех бы научила я

Как вести себя, как думать,

Как вам жить сказала б я"

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем

Вы в контору красных груш?

В молодости вы активно

Представляли КПСС (тут не в склад, вибачаюсь)

А сейчас кричите громко

Что враги все - это стресс

Вы - агент Кремля уж точно

Тут и к бабке не ходи

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви.

Всім хлопцям, які захищають нашу країну - повага, неймовірна повага. Слава Україні", - сказав Усик.

Нагадаємо, колишня народна депутатка Ірина Фаріон напередодні заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які говорять російською .

"Я категорично цього (російську мову серед військових ЗСУ - УНІАН) не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою - то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм", - заявила Фаріон.

Раніше на скандальні висловлювання Ірини Фаріон відреагував екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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