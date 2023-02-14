Якуб Янкто першим з гравців збірних відкрито заявив, що він гей.

Відомий півзахисник національної збірної Чехії Якуб Янкто здійснив камінг-аут.

27-річний футболіст на своїй сторінці в Твіттері опублікував ролик, в якому описав причини, чому він вирішив розповісти правду.

"Привіт, я Якуб Янкто. Як і у всіх, у мене є свої сильні сторони. У мене є свої слабкості. У мене є сім'я. У мене є друзі. У мене є робота, яку я роблю якнайкраще протягом багатьох років, серйозно, професійно та з пристрастю.

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Як і всі інші, я теж хочу жити вільно. Без страхів. Без упереджень. Без насильства. Але з любов'ю. Я гомосексуал і більше не хочу ховатися", - повідомив Якуб Янкто.

Якуб Янкто став першим з діючих футболістів національних збірних, який відкрито заявив, що він гей.

Варто відзначити, що зовсім недавно футболіст був щасливий у шлюбі з красивою брюнеткою Маркетою Османської, від якої у нього є син Давид.

Янкто відомий за виступами в чемпіонаті Італії. Він зіграв 155 матчів за "Удінезе" та "Сампдорію". У 2021 році чеський хавбек перебрався в іспанський "Хетафе", але з літа 2022 року він виступає за чеську "Спарту" на правах оренди.

Якуб Янкто є одним з найдосвідченіших футболістів нинішньої збірної Чехії. На його рахунку 45 матчів у складі національної команди і 4 голи.

На Євро-2020 Якуб зі збірною Чехії дійшов до 1/4 фіналу. Тоді чеська національна команда поступилася Данії з рахунком 1:2.

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