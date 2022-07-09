Ігор Беневенуто обрав професію футбольного судді, щоб приховати орієнтацію.

Бразильський рефері Ігор Беневенуто здійснив камінг-аут. Він став першим арбітром ФІФА, який відверто розповів свою історію.

"Футбол був чоловічою справою, і я з самого початку знав, що я гей. Не було більш ідеального місця, щоб приховати свою орієнтацію. Гра в футбол не була постійним варіантом, тому я обрав єдиний можливий шлях – стати арбітром.

‎Мені 41 рік, і 23 роки я присвятив роботі арбітра. До сьогоднішнього дня я ніколи не був справжнім. Геї звикли не бути собою.‎

‎Ми приглушуємо себе, щоб не розчарувати очікування гетеро світу. Все своє життя я жертвував собою, щоб захиститися від фізичного та емоційного насильства гомофобії. Я увійшов в одне з найбільш ворожих середовищ для гомосексуаліста. Тому я кажу, що ненавидів футбол‎

Діяльність арбітра дає мені необхідну силу. Чи вибрав я її, щоб приховати свою орієнтацію? Так. Але все значно глобальніше. Йдеться про фігуру, силу, мужність. У світі футболу багато гомосексуалістів. Є арбітри, гравці, тренери, одружені, з дітьми, розлучені, з подвійним життям. Є все. Ми існуємо й заслуговуємо на право говорити про це та нормально жити", – сказав Беневенуто для Globo.com.

Раніше екс-гравець збірної України підтримав першого в історії футболіста, котрий зробив камінг-аут.

Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін грубо висловився про ЛГБТ і його організація FARE закликала покарати.

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