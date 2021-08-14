Роберто Де Дзербі прокоментував звитягу "гірників" над "Металістом 1925".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі відреагував на перемогу в 4-му турі УПЛ над "Металістом 1925".

Слова 42-річного фахівця наводять телеканали "Футбол 1,2,3".

"Усі перемоги важливі й по-своєму красиві. Сьогодні ми були фізично і ментально втомленими після матчу з "Генком". Нелегко після Ліги чемпіонів розпочати з нуля й уважно і з максимальною концентрацією повернутися до матчів УПЛ. Але у нас це вийшло", - сказав італієць.

"Ми не зіграли добре в першому таймі, але не думаю, що сьогодні в чемпіонаті України існують команди, які грають краще, ніж ми. Уявіть, що буде, коли ми гратимемо добре. До сьогоднішнього дня я не бачив жодної команди, яка грала б краще, ніж "Шахтар" в першому таймі. Я дуже задоволений командою. Усі хлопці професіонали. Коли мало тренуєшся, то складно помічати прогрес, особливо граючи проти закритих оборонних команд. Треба працювати над деталями", - додав Де Дзербі.

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"Гірникам" залишилось зробити один крок до групового етапу Ліги чемпіонів. 17 та 25 вересня донеччани проведуть матчі кваліфікації з французьким "Монако".

"Шахтар" встиг виграти три поєдинки в УПЛ разом з Роберто Де Дзербі, але так само вже відбулася перша поразка італійця в чемпіонаті України.

Автор: Артем Будрін