Після перших двох турів "монегаски" мають лише один заліковий пункт.

В другому турі чемпіонату Франції сезону 2021/2022 "Монако" сенсаційно програв "Лор'яну".

"Монако" після двох стартових поєдинків нового сезону Ліги 1 набрав всього одне очко (домашня нічия з "Нантом").

"Монегаски" розіграють путівку до групового етапу Ліги чемпіонів з донецьким "Шахтарем" 17 і 25 серпня в Монако та Харкові відповідно.

Головний наставник "Монако" Ніко Ковач, який колись тренував мюнхенську "Баварію", зазначав перед грою:

"Спочатку потрібно підготуватися до "Лор'яну", а вже потім думати про "Шахтар". У минулому сезоні ми побачили, яка це була класна команда, адже вони двічі обіграли "Реал" Мадрид. У "Шахтаря" багато бразильських футболістів, новий італійський тренер Роберто Де Дзербі. Це найскладніший суперник, з яким нам доводилося зустрічатися у кваліфікації. "Шахтар" - грізний суперник, який звик до матчів Ліги чемпіонів. Вони фаворити, але ми віримо у свої сили та свої якості", - сказав Ковач.

"Лор'ян" - "Монако" - 1:0

Гол: Моффі, 31 (пенальті)

"Лор'ян": Нарді, Морель, Абержель, Ле Гофф, Ігор Сілва, Лапорт, Мендес, Лемуан, Монкондюї (Ле Фе, 67), Лорьєнте (Грбіч, 84), Моффі (Амель, 84)

"Монако": Нюбель, Сідібе, Дісасі, Павлович, Тшуамені, Діоп (Діатта, 70), Жан Лукас (Головін, 58), Фолланд, Мартінш (Фабрегас, 68), Якобс (Каю Енріке, 57), Боаду (Бенддер, 57)

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Автор: Артем Будрін