"Гірники" в другому таймі взялися за справу та обіграли новачка ліги.

У рамках 4-го туру Української Прем'єр-Ліги "Металіст 1925" завітав у гості до "Шахтаря". Донецький клуб без проблем впорався з харків'янами.

В першому таймі глядачі голів не побачили, але в другій половині зустрічі "гірники" додали обертів та двічі забили. Поєдинок завершився звитягою підопічних Роберто Де Дзербі. Наразі "Шахтар" має 9 очок в турнірній таблиці після чотирьох турів. В "Металіста 1925" на три залікових бали менше після аналогічної кількості матчів.

Нагадаємо, що 17 серпня донеччани проведуть гру кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Монако".

"Шахтар" - "Металіст 1925" - 2:0

Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Матвієнко, 46), Майкон (М.Антоніо, 54), Степаненко, Тете (Марлос, 69), Судаков (А.Патрік, 46), Соломон, Траоре (Сікан, 82)

"Металіст 1925": Сидоренко, Єрмаков, Є.Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Батюшин (Д.Кравченко, 86), Голодюк (Задерака, 81), Ременюк (Савін, 81), Фабіньо (Марлісон, 81)

Відеоогляд матчу

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 4-й тур

Поєдинки 4-го туру УПЛ пройдуть з 13 по 18 серпня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

Перед цим туром у гонитві бомбардирів УПЛ лідирує Руслан Степанюк з "Ворскли", в активі якого 4 забитих м'ячі.

Автор: Артем Будрін