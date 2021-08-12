Десна - один з лідерів УПЛ / фото ФК Десна

З 13 по 18 серпня проходитимуть матчі 4-го туру Української Прем'єр-Ліги.

Тур відкриється матчем "Шахтаря", а "Динамо" зіграє 18 серпня.

Розклад матчів

13 серпня

19.30. "Шахтар" - "Металіст 1925"

Трансляція - "Футбол 1"

14 серпня

17.00. "Верес" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Зоря" - "Минай"

Трансляція - УНІАН ТБ

19.30. "Десна" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 2"

15 серпня

17.00. "Колос" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Львів" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 1"

16 серпня

19.00. "Маріуполь" - "Чорноморець"

Трансляція - ТК "Футбол"

18 серпня

19.30. "Інгулець" - "Динамо"

Трансляція - ТК "Футбол"

Українська Прем'єр-ліга: перед 4-м туром

  • Після трьох турів у турнірі лідирують "Динамо" і "Десна", які набрали 9 очок. У той же час "Шахтар" вже встиг один раз програти.
  • Без набраних очок поки йдуть дві команди - "Інгулець" та "Чорноморець".
  • У гонці бомбардирів УПЛ лідирує Руслан Степанюк з "Ворскли", в активі якого 4 забитих м'ячі.

Автор: Антон Дудар