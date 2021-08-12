Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 4-го туру

Черговий тур чемпіонату України стартує 13 серпня.

З 13 по 18 серпня проходитимуть матчі 4-го туру Української Прем'єр-Ліги. Тур відкриється матчем "Шахтаря", а "Динамо" зіграє 18 серпня. Розклад матчів 13 серпня 19.30. "Шахтар" - "Металіст 1925" Трансляція - "Футбол 1" 14 серпня 17.00. "Верес" - "Ворскла" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Зоря" - "Минай" Трансляція - УНІАН ТБ 19.30. "Десна" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 2" 15 серпня 17.00. "Колос" - "Рух" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Львів" - "Олександрія" Трансляція - "Футбол 1" 16 серпня 19.00. "Маріуполь" - "Чорноморець" Трансляція - ТК "Футбол" 18 серпня 19.30. "Інгулець" - "Динамо" Трансляція - ТК "Футбол" Українська Прем'єр-ліга: перед 4-м туром Після трьох турів у турнірі лідирують "Динамо" і "Десна", які набрали 9 очок. У той же час "Шахтар" вже встиг один раз програти.

Без набраних очок поки йдуть дві команди - "Інгулець" та "Чорноморець".

У гонці бомбардирів УПЛ лідирує Руслан Степанюк з "Ворскли", в активі якого 4 забитих м'ячі. Автор: Антон Дудар

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