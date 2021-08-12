Десна - один з лідерів УПЛ / фото ФК Десна
З 13 по 18 серпня проходитимуть матчі 4-го туру Української Прем'єр-Ліги.
Тур відкриється матчем "Шахтаря", а "Динамо" зіграє 18 серпня.
Розклад матчів
13 серпня
19.30. "Шахтар" - "Металіст 1925"
Трансляція - "Футбол 1"
14 серпня
17.00. "Верес" - "Ворскла"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Зоря" - "Минай"
Трансляція - УНІАН ТБ
19.30. "Десна" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 2"
15 серпня
17.00. "Колос" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Львів" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
16 серпня
19.00. "Маріуполь" - "Чорноморець"
Трансляція - ТК "Футбол"
18 серпня
19.30. "Інгулець" - "Динамо"
Трансляція - ТК "Футбол"
Українська Прем'єр-ліга: перед 4-м туром
- Після трьох турів у турнірі лідирують "Динамо" і "Десна", які набрали 9 очок. У той же час "Шахтар" вже встиг один раз програти.
- Без набраних очок поки йдуть дві команди - "Інгулець" та "Чорноморець".
- У гонці бомбардирів УПЛ лідирує Руслан Степанюк з "Ворскли", в активі якого 4 забитих м'ячі.