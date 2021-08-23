Поєдинок між "Марселем" та "Ніццою" так і не завершився.

В елітному дивізіоні чемпіонату Франції з футболу трапився гучний скандал. Поєдинок третього туру між "Ніццою" та "Марселем" був зупинений у другому таймі через нахабну поведінку вболівальників.

Фанати "Ніцци", яка була господарем поля в цій грі, під час поєдинку жбурляли різноманітні предмети в гравців суперника, але на 75-й хвилині у футболістів "Марселя" увірвався терпець.

Лідер "Марселя" Дімітрі Пайє кинув пляшку на трибуну, яку перед цим вболівальники жбурнули в нього. Футболіст постояв за свою команду, але це стало приводом для натовпу фанатів вибігти на поле і влаштувати безлад.

На щастя, кривавих сутичок не було, а все обмежилося кількома бійками. Гравці "Марселя" побігли захищати Пайє, адже на того накинулися агресивні фанати.

Команди пішли в роздягальню й гру так і не дограють. За годину після конфлікту арбітр матчу хотів вивести на поле команди для продовження поєдинку, але гравці "Марселю" відмовилися й тепер їм загрожує технічна поразка. Станом на 75-ту хвилину "Ніцца" перемагала з рахунком 1:0.

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Автор: Артем Будрін