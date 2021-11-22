Також названі претенденти на нагороди найкращому тренеру і воротареві світу.

ФІФА назвала імена футболістів, які претендують на нагороду найкращому гравцеві світу за підсумками 2021 року.

Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.

До списку увійшли одинадцять футболістів. Це Карім Бензема ("Реал"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Ерлінг Холанд ("Боруссія "Дортмунд), Жоржиньо, Н'Голо Канте (обидва – "Челсі"), Роберт Левандовскі ("Баварія"), Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Неймар (всі - ПСЖ) і Мохамед Салах ("Ліверпуль").

На звання найкращого голкіпера року претендують Аліссон Беккер ("Ліверпуль"), Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/ПСЖ), Едуар Менді ("Челсі"), Мануель Нойєр ("Баварія") і Каспер Шмейхель ("Лестер").

Також були названі претенденти на нагороду найкращому тренеру світу. До списку увійшли Антоніо Конте ("Інтер"/ "Тоттенхем"), Ханс-Дітер Флік ("Баварія"/збірна Німеччини), Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Роберто Манчіні (збірна Італії), Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), Дієго Сімеоне ("Атлетіко") і Томас Тухель ("Челсі").

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Списки претендентів були складені групою експертів, до якої увійшли колишні футболісти: Хав'єр Маскерано, Юрген Клінсманн, Давид Трезеге та інші.

Імена переможців назвуть 17 січня 2022 року.

Як обиратимуть переможця?

Переможців визначать шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів і фанатів.

Голосування розпочнеться 22 листопада і триватиме до 10 грудня включно.

Найкращий футболіст року за версією ФІФА: попередні переможці

Нагорода "the Best FIFA Football Awards" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.

Двічі її володарем ставав Кріштіану Роналду, по разу - Лука Модріч і Ліонель Мессі.

У минулому році цей список доповнив Роберт Левандовскі.

Автор: Антон Дудар