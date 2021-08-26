Едуар Менді визнаний кращим воротарем турніру / фото REUTERS
УЄФА назвав імена найкращих футболістів Ліги чемпіонів 2020-2021. Нагороди були роздані в рамках жеребкування нового розіграшу ЛЧ.
За підсумками минулого сезону були визначені найкращі гравці на кожній позиції.
Найкращий воротар - Едуар Менді ("Челсі")
Найкращий захисник - Рубен Діаш ("Манчестер Сіті")
Найкращий півзахисник - Н'Голо Канте ("Челсі")
Найкращий нападник - Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд)
Ліга чемпіонів 2020-2021: підсумки
- Переможцем Ліги чемпіонів у минулому сезоні став лондонський "Челсі", який у фіналі обіграв "Манчестер Сіті" (1:0).
- "Челсі" вдруге в історії став переможцем ЛЧ.
- Найкращим гравцем фінального матчу був визнаний півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте.
- Найкращим бомбардиром ЛЧ став норвезький форвард "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Холанд, який забив 10 голів.