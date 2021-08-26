Едуар Менді визнаний кращим воротарем турніру / фото REUTERS

УЄФА назвав імена найкращих футболістів Ліги чемпіонів 2020-2021. Нагороди були роздані в рамках жеребкування нового розіграшу ЛЧ.

За підсумками минулого сезону були визначені найкращі гравці на кожній позиції.

Найкращий воротар - Едуар Менді ("Челсі")

Найкращий захисник - Рубен Діаш ("Манчестер Сіті")

Найкращий півзахисник - Н'Голо Канте ("Челсі")

Найкращий нападник - Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд)

Ліга чемпіонів 2020-2021: підсумки 

  • Переможцем Ліги чемпіонів у минулому сезоні став лондонський "Челсі", який у фіналі обіграв "Манчестер Сіті" (1:0).
  • "Челсі" вдруге в історії став переможцем ЛЧ.
  • Найкращим гравцем фінального матчу був визнаний півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте.
  • Найкращим бомбардиром ЛЧ став норвезький форвард "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Холанд, який забив 10 голів.

Автор: Антон Дудар