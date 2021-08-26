Названо найкращих гравців сезону в Лізі чемпіонів

УЄФА вручив нагороди за підсумками розіграшу турніру в сезоні 2020-2021.

УЄФА назвав імена найкращих футболістів Ліги чемпіонів 2020-2021. Нагороди були роздані в рамках жеребкування нового розіграшу ЛЧ. За підсумками минулого сезону були визначені найкращі гравці на кожній позиції. Найкращий воротар - Едуар Менді ("Челсі") Найкращий захисник - Рубен Діаш ("Манчестер Сіті") Найкращий півзахисник - Н'Голо Канте ("Челсі") Найкращий нападник - Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд) Ліга чемпіонів 2020-2021: підсумки Переможцем Ліги чемпіонів у минулому сезоні став лондонський "Челсі", який у фіналі обіграв "Манчестер Сіті" (1:0).

"Челсі" вдруге в історії став переможцем ЛЧ.

Найкращим гравцем фінального матчу був визнаний півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте.

Найкращим бомбардиром ЛЧ став норвезький форвард "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Холанд, який забив 10 голів. Автор: Антон Дудар

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