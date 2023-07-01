Артем Довбик виграв ще одну нагороду.

Нападник "Дніпра-1" і національної збірної України Артем Довбик визнаний найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги сезону-2022/2023.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Переможець визначався на основі анкетування клубів Прем'єр-ліги. Довбика назвали в 12 анкетах з 15 можливих. У шести з них нападник був під №1.

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Друге місце в опитуванні зайняв ще один представник "Дніпра-1" Олександр Піхальонок. Третім став Георгій Судаков з "Шахтаря".

Список найкращих гравців УПЛ сезону-2022/23

Артем Довбик ("Дніпро-1") - 28 очок

Олександр Піхальонок ("Дніпро-1") - 16

Георгій Судаков ("Шахтар") - 12

Михайло Мудрик ("Шахтар") - 8

Віталій Буяльський ("Динамо") - 7

Назарій Русин ("Зоря") - 7

Відзначимо, що в сезоні-2022/2023 Артем Довбик в 30-ти матчах УПЛ забив 24 голи і зробив 6 результативних передач.

За підсумками сезону-2022/23 "Дніпро-1" вперше у своїй історії виграв срібло. Чемпіоном України став "Шахтар", а бронза дісталася "Зорі".

Раніше УПЛ також назвала найкращого тренера чемпіонату України за підсумками минулого сезону.

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