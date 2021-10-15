Перемогли представники "Динамо" та "Зорі".

Оприлюднені результати голосування на звання найкращого гравця і тренера вересня чемпіонату України.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Всього в голосуванні взяли участь близько 17 000 любителів футболу.

У підсумку, найкращим футболістом був визнаний хавбек "Динамо" Денис Гармаш, який набрав 56% голосів, а тренером місяця визнаний керманич "Зорі" Віктор Скрипник, за якого віддали голоси понад 48% респондентів.

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів.

Автор: Артем Будрін