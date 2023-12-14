"Шахтар" частіше за інші клуби виходив в плей-офф Ліги Європи з Ліги чемпіонів.

У середу, 13 грудня, "Шахтар" поступився "Порту" у заключному турі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.

"Гірники" з 9-ма балами посіли третє місце в групі і завоювали путівку в плей-офф Ліги Європи.

Для "Шахтаря" нинішнє 3-е місце в групі стало вже 11-м за 25-річну історію чинного формату Ліги чемпіонів. Донецький клуб є абсолютним рекордсменом турніру за цим показником. У найближчих переслідувачів ("Олімпіакоса" і "Аякса") по 9 виходів в Лігу Європи з третього місця, повідомляє UA-Football.

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Варто відзначити, що цей рекорд "Шахтаря" стане "вічним", оскільки побити його вже не вдасться нікому.

Вся справа в тому, що починаючи з сезону 2024/25 груповий етап Ліги чемпіонів буде відрізнятися від звичного для всіх формату. 8 груп по 4 команди будуть замінені на єдину таблицю з 36 клубів. Важливою деталлю є те, що тепер команди з Ліги чемпіонів не будуть вилітати в Лігу Європи.

Відзначимо, що в поточному розіграші Ліги чемпіонів "Шахтар" виступав у групі Н з "Барселоною", "Порту" і "Антверпеном". "Гірникам" вдалося один раз обіграти "Барсу" (1:0) і двічі виграти у бельгійського "Антверпена" (3:2, 1:0).

Додамо, що за якістю виступів у Кубку УЄФА / Лізі Європи після переходу туди з групи Ліги чемпіонів "Шахтар" посідає третє місце. "Гірники" здобули одну перемогу в турнірі (2008/09), двічі виходили в 1/2 фіналу (2015/16 і 2019/20) і чотири рази грали в 1/8 фіналу.

Ефективніше "Шахтаря" в Кубку УЄФА / Лізі Європи після переходу туди з групи Ліги чемпіонів є "Севілья" і "Атлетіко", які по два рази вигравали другий за престижністю євротурнір після переходу туди з Ліги чемпіонів.

Наступної весни "гірники" мають шанс повторити досягнення "Атлетіко" і "Севільї".

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