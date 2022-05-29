Марсело провів у мадридському клубі більше 15 років.

34-річний бразильський захисник Марсело оголосив про відхід з мадридського "Реалу".

Легендарний футболіст зізнався, що йде з радістю.

"Емоції зашкалюють, адже це був мій останній матч в "Реалі". Але я дуже щасливий. Це не сумний день - навпаки, я йду з радістю.

У Мадриді я зробив все, що повинен був. Я провів 15 з половиною років у кращому клубі світу", - цитує бразильця Marca.

Контрактна угода Марсело з клубом закінчується влітку цього року.

Нагадаємо, Марсело грав за "Реал" з 18 років. За 15 років у клубі він виграв 25 трофеїв. Він є рекордсменом клубу за кількістю трофеїв.

Попередній рекорд належав Франсіско Хенто, який виграв 23 трофеї з "Реалом".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 "Реал" обіграв "Ліверпуль" з рахунком 1:0. Це 14-та перемога "Реала" в Лізі чемпіонів.

Весь фінал ЛЧ-2022 Марсело провів на лавці, як і більшу частину сезону - 2021/22 - конкуренцію у постарілого бразильця виграв Ферлан Менді.

Марсело: досягнення в кар'єрі