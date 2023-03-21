Колишній гравець "Барселони" Дані Алвес адаптувався до нових умов.

Колишній футболіст "Барселони" і національної збірної Бразилії Дані Алвес, який перебуває у в'язниці за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини в нічному клубі, адаптувався до нових умов і навіть почав грати там у футбол.

По інформації іспанських ЗМІ, легендарний бразилець здружився зі своїми співкамерниками, які його дуже добре прийняли в свій колектив. Його часто можна побачити в оточенні в'язнів, яким він роздає автографи.

Крім того, екс-гравець "Барселони" регулярно грає у футбол з новими товаришами. В одному з тюремних матчів він зробив дубль.

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Варто зазначити, що ще у грудні 2022 року Дані Алвес грав на чемпіонаті світу-2022 у Катарі у складі збірної Бразилії. Зараз 39-річному бразильцеві загрожує до 12 років тюремного ув'язнення у справі про зґвалтування. З січня екс-гравець "Барселони" і ПСЖ знаходиться під вартою. Він не втрачає оптимізму і сподівається незабаром опинитися на волі.

Нагадаємо, Дані Алвес завоював за кар'єру 46 трофеїв і є найтитулованішим футболістом в історії.

В ході кар'єри захисник також грав за "Севілью", "Барселону", "Ювентус", ПСЖ і "Сан-Паулу". У 2022 році футболіст уклав контракт з мексиканським клубом "Пумас", але після того, як Алвеса звинуватили у зґвалтуванні, мексиканський "Пумас" розірвав з ним контракт.

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