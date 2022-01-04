Стали відомі номінанти на звання найкращого гола в 2021 році.

Вже скоро відбудеться церемонія нагородження The Best і ФІФА оголосила імена трьох футболістів, які претендують на премію Пушкаша - нагороду за кращий гол за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє офіційний Твіттер ФІФА.

На головний приз претендують:

Гол форварда збірної Чехії та німецького "Байєра" Патріка Шика, який він забив ударом з центру поля під час матчу Євро-2020 проти Шотландії.

Забитий через себе гол нападаючим "Порту" Мехді Таремі в матчі Ліги чемпіонів з "Челсі".

А також гол півзахисника "Тоттенхема" Еріка Ламели, який він забив "рабоною" у ворота "Арсеналу" в 14-му турі АПЛ, при цьому м'яч пройшов між ніг захисника "канонірів".

Відео голів:

— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 4, 2022

Ім'я переможця назвуть 17 січня 2022 року в рамках церемонії вручення нагород від ФІФА, яка відбудеться в швейцарському Цюріху.

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На нагороду найкращому футболісту претендують одинадцять гравців.

Переможців визначать шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів і фанатів.

Голосування розпочалося 22 листопада і тривало до 10 грудня включно.

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