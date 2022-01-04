Мехді Таремі / фото ФК Порту
Вже скоро відбудеться церемонія нагородження The Best і ФІФА оголосила імена трьох футболістів, які претендують на премію Пушкаша - нагороду за кращий гол за підсумками 2021 року.
Про це повідомляє офіційний Твіттер ФІФА.
На головний приз претендують:
- Гол форварда збірної Чехії та німецького "Байєра" Патріка Шика, який він забив ударом з центру поля під час матчу Євро-2020 проти Шотландії.
- Забитий через себе гол нападаючим "Порту" Мехді Таремі в матчі Ліги чемпіонів з "Челсі".
- А також гол півзахисника "Тоттенхема" Еріка Ламели, який він забив "рабоною" у ворота "Арсеналу" в 14-му турі АПЛ, при цьому м'яч пройшов між ніг захисника "канонірів".
Відео голів:
— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 4, 2022
Ім'я переможця назвуть 17 січня 2022 року в рамках церемонії вручення нагород від ФІФА, яка відбудеться в швейцарському Цюріху.
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- На нагороду найкращому футболісту претендують одинадцять гравців.
- Переможців визначать шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів і фанатів.
- Голосування розпочалося 22 листопада і тривало до 10 грудня включно.
Кращий футболіст року за версією ФІФА: попередні переможці
- Нагорода "The Best FIFA Football Awards" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.
- Двічі її володарем ставав Кріштіану Роналду, по разу - Лука Модріч і Ліонель Мессі.
- У минулому році цей список доповнив Роберт Левандовскі.