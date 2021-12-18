Форвард "Манчестер Юнайтед" Едінсон Кавані скоро змінить клубну прописку.

Нападник Едінсон Кавані погодився покинути "Манчестер Юнайтед" заради "Барселони".

Про це повідомляє Marca.

Трансфер відбудеться в січні. 34-річний уругваєць підпише контракт з каталонським клубом на півроку - до 30 червня. Зауважимо, що у Кавані була пропозиція від "Боки Хуніорс", але досвідчений футболіст обрав "Барселону".

У Едінсона 1 гол в 5 матчах АПЛ в поточному сезоні.

Зазначимо, що за чутками ЗМІ іспанський гранд готується позбутися своїх форвардів Люка де Йонга та Мартіна Бретвейта. Тому Кавані замінить саме цих виконавців.

Едінсон Кавані: деталі кар'єри

Кавані провів 7 років у ПСЖ, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу. На його рахунку 200 голів у 301 матчі за парижан.

До цього Кавані виступав за італійські "Наполі" і "Палермо", а також за уругвайський "Данубіо".

Кавані ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Італії (2012-2013, 29 голів) і двічі найкращим бомбардиром чемпіонату Франції (35 голів у сезоні 2016-2017 і 28 голів у сезоні 2017-2018).

Разом з ПСЖ форвард 5 разів виграв чемпіонат Франції, 4 - Кубок Франції, 5 - Кубок ліги і 7 - Суперкубок Франції. З "Наполі" один раз ставав володарем Кубка Італії.

Восени 2020 року Кавані приєднався до "Манчестер Юнайтед" на правах вільного агента. За "червоних дияволів" уругваєць загалом забив 17 голів, в тому числі один м'яч у фіналі Ліги Європи сезону 2020/21.

За збірну Уругваю форвард забив 53 голи у 123 матчах. Він виграв з командою Кубок Америки-2011.

Автор: Артем Будрін