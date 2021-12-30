Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик поділився думкою про захисників в українській першості.
В інтерв'ю zbirna.com форвард розповів, проти кого з гравців оборони йому було найважче грати в матчах УПЛ.
"Найсильніші гравці оборони, яким доводиться протистояти в УПЛ - це Микола Матвієнко та Ілля Забарний. Мені подобається, що вони діють за рахунок мислення, а не просто висікають. Приємно перебувати з ними в національній збірній. Хоча у нас і в "Дніпрі-1" відмінні захисники.
Раніше, кажуть, були більш жорстокі беки. Та й нападники могли наступити, вкусити і так далі. Це не моє. Я люблю жорсткий футбол, намагаюся ніколи не згортати, не йти від боротьби, але все повинно бути в спортивному дусі. Та й з VAR якісь брудні штучки не пройдуть. Не потрібно все це", – сказав Довбик.
Читайте також"Вони були вражені моєю грою": гравець Динамо підтвердив інтерес до нього з боку БаваріїНагадавши, Артема Довбика визнали найкращим футболістом української Прем'єр ліги за підсумками 2021-го року.
Артем Довбик: кар'єра
- Довбик виступав за "Черкаський Дніпро", "Дніпро", молдавську "Зорю" і данські "Мітьюлланд" і "Сеннерйюск", а в 2020 році повернувся в Україну, поповнивши склад "Дніпра-1".
- У поточному сезоні він очолює гонку бомбардирів УПЛ, забивши 14 голів.
- Широкій громадськості форвард став відомий після свого переможного голу у ворота збірної Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
- За збірну України форвард в цілому зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи.