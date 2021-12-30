Артем Довбик виділив захисників "Шахтаря" і "Динамо".

Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик поділився думкою про захисників в українській першості.

В інтерв'ю zbirna.com форвард розповів, проти кого з гравців оборони йому було найважче грати в матчах УПЛ.

"Найсильніші гравці оборони, яким доводиться протистояти в УПЛ - це Микола Матвієнко та Ілля Забарний. Мені подобається, що вони діють за рахунок мислення, а не просто висікають. Приємно перебувати з ними в національній збірній. Хоча у нас і в "Дніпрі-1" відмінні захисники.

Раніше, кажуть, були більш жорстокі беки. Та й нападники могли наступити, вкусити і так далі. Це не моє. Я люблю жорсткий футбол, намагаюся ніколи не згортати, не йти від боротьби, але все повинно бути в спортивному дусі. Та й з VAR якісь брудні штучки не пройдуть. Не потрібно все це", – сказав Довбик.

Читайте також"Вони були вражені моєю грою": гравець Динамо підтвердив інтерес до нього з боку БаваріїНагадавши, Артема Довбика визнали найкращим футболістом української Прем'єр ліги за підсумками 2021-го року.

Артем Довбик: кар'єра