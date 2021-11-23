Зінченко втратив місце в основі "Ман Сіті" і може змінити клубну прописку.

Головний аутсайдер англійської Прем'єр Ліги "Ньюкасл" під час зимового трансферного вікна планує серйозно посилити свій склад.

Як повідомляє видання The Northern Echo, керівництво "сорок" хоче запросити в клуб відразу кілька якісних футболістів, в число яких потрапив лідер збірної України Олександр Зінченко.

Крім українського хавбека, "Ньюкасл" також хоче придбати нападника "Ліверпуля" Дівока Орігі і півзахисника "Манчестер Юнайтед" Джессі Лінгарда.

Читайте такожНазвано одинадцять футболістів, які претендують на нагороду найкращому гравцеві року за версією ФІФАПоки не відомо, чи хоче, "Ньюкасл" орендувати українця або оформити повноцінний трансфер. 24-річний футболіст протягом місяця відновлювався після травми литкового м'яза. А зараз Зінченко і зовсім втратив місце у складі "городян".

Нагадаємо, "Ньюкасл" перейшов у володіння фонду державних інвестицій уряду Саудівської Аравії (PIF – Public Investment Fund). Найбагатший формально приватний фонд у світі придбав "Ньюкасл" за 360 млн євро. Фонд очолює наслідний принц Мохамед бен Салман, і це поглинання зробило "сорок" одним з найбагатших футбольних клубів світу.

Аравійці планують інвестувати в команду великі гроші вже в січні - але будуть робити це акуратно, щоб не порушити внутрішній англійський фейр-плей і вимоги УЄФА.

Турнірне становище команд в АПЛ:

У нинішньому сезоні АПЛ зіграно 12 турів.

Лідирує в турнірній таблиці АПЛ лондонський "Челсі" - в активі "синіх" 29 зароблених балів. Всього на три очки від них відстає "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка. На третій позиції йде "Ліверпуль", у команди Юргена Клоппа 25 набраних очок.

У зоні вильоту нічого істотно не змінилося. "Бернлі" йде на 18-й позиції з 9 набраними очками за 12 ігор, у "Норвіча" 8 балів і 19-й рядок, "Ньюкасл" з 6 балами - останній.

Кращий бомбардир першості - Мохамед Салах. В активі форварда "Ліверпуля" 11 забитих голів.

Автор: Володимир Медяник