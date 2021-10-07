Хабіб Нурмагомедов і Олександр Зінченко / фото instagram.com/zinchenko_96
Російський екс-боєць UFC Хабіб Нурмагомедов, який відвідав футбольний матч разом з гравцем збірної України Олександром Зінченком, опублікував у мережі фото з українцем.
Знімок був опублікований на сторінці Нурмагомедова в Instagram.
"Бажаю тобі удачі у всьому, навіть якщо це комусь не подобається", - звернувся Хабіб до Зінченка у підписі до фото.
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Українець відповів росіянину смайликами.
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Нагадаємо, що раніше Зінченко розмістив у себе в Instagram фото з Хабібом, за що був розкритикований українськими вболівальниками.
Нурмагомедов - непереможний екс-чемпіон UFC у легкій вазі. Росіянин оголосив про завершення кар'єри в березні 2021 року.