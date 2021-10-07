Хабіб Нурмагомедов побажав українському футболісту удачі.

Російський екс-боєць UFC Хабіб Нурмагомедов, який відвідав футбольний матч разом з гравцем збірної України Олександром Зінченком, опублікував у мережі фото з українцем.

Знімок був опублікований на сторінці Нурмагомедова в Instagram.

"Бажаю тобі удачі у всьому, навіть якщо це комусь не подобається", - звернувся Хабіб до Зінченка у підписі до фото.

Українець відповів росіянину смайликами.

Нагадаємо, що раніше Зінченко розмістив у себе в Instagram фото з Хабібом, за що був розкритикований українськими вболівальниками.

Нурмагомедов - непереможний екс-чемпіон UFC у легкій вазі. Росіянин оголосив про завершення кар'єри в березні 2021 року.

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Автор: Антон Дудар