Олександр Косенко високо оцінив гру своїх підопічних.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко поділився своїми емоціями від виходу команди в півфінал Євро-2022.

Косенко зазначив, що вихід до півфіналу є великим досягненням для української збірної і вони постараються вдало виступити і на цій стадії.

"Зараз навіть важко говорити. Хочу подякувати хлопцям, це їх перемога, їх заслуга, їх досягнення. Я пишаюся нашою командою – не тільки футзалістами, а й усіма, хто виконав цю роботу. Ми пройшли в півфінал, будемо готуватися і налаштовуватися.

Звичайно, емоції позитивні. Вихід у півфінал - для нас вже велике досягнення. Сьогодні будемо насолоджуватися цією перемогою, а завтра приступимо до підготовки, переглянемо матч наших суперників. Благо, у нас на відновлення буде на один день більше. Цей день нам необхідний, оскільки гравцям випало дуже велике навантаження. Найголовніше завдання зараз - насолодитися перемогою і відновити сили для вдалого виступу в півфіналі", - наводить слова Косенко офіційний сайт УАФ.

Також Олександр Косенко прокоментував перемогу над збірною Казахстану і розповів, завдяки чому українській команді вдалося обіграти сильнішого суперника.

"Секрету ніякого не було. Хлопці виконували свою роботу, викладалися на 200 відсотків, удача повернулася до нас обличчям, ми забили голи, казахи не реалізували свої моменти, нас виручив Кирило Ципун - все це разом і принесло нам перемогу.

Ми вели - 3:0, потім рахунок став 3:2 - не було коли про щось думати. Навіть з перевагою у три голи ми просили хлопців, щоб вони не думали, що вже перемогли. У футзалі все може бути, є багато прикладів, коли за 10 секунд забивали два голи", - сказав тренер збірної України.

Нагадаэмо, збірна України сенсаційно обіграла збірну Казахстану в рамках 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футзалу з рахунком 5:3.

Суперник українців по півфіналу визначиться 1 лютого. Ним стане переможець пари Росія - Грузія.

Євро-2022 з футзалу: головне