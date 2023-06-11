Матч проти України стане для німецької збірної 1000-ю грою в історії.

У понеділок, 12 червня, збірна Німеччини зіграє контрольний матч проти національної команди України.

Головний тренер Бундестім Ханс-Дітер Флік прокоментував майбутній поєдинок проти "синьо-жовтих".

"У нас надлишок гравців півзахисту, але ми раді великій кількості футболістів такої якості. Ми будемо ретельно переглядати тих, хто гратиме, адже перебуваємо в процесі підготовки до чемпіонату Європи. Всі матчі ми будемо використовувати для того, щоб зрозуміти, хто готовий найкраще.

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Я сподіваюся, що в матчі з Україною ми зможемо присвятити 90 хвилин футболу. Я хочу, щоб глядачі спостерігали за привабливою грою протягом усього поєдинку і отримали винагороду від побаченого.

Звичайно, ми граємо проти країни, яка знаходиться в дуже складній ситуації, і це теж знак для нас", - наводить слова Фліка Sport1.de.

Нагадаємо, зустріч національних збірних України та Німеччини пройде в Бремені на стадіоні "Везерштадіон".

Цей матч стане 1000-ю грою в історії німецької збірної. Також ця гра стане дебютною для Сергія Реброва на посаді головного тренера "синьо-жовтих"

Додамо, що після зустрічі з Німеччиною, збірна України зіграє два матчі в рамках відбору на Євро-2024. 16 червня проти Північної Македонії і 19 червня - проти Мальти.

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