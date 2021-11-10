Ясен Петров вірить у перемогу своєї команди в матчі з українцями.

У четвер, 11 листопада національна збірна Україна зіграє контрольний матч проти збірної Болгарії. Поєдинок прийме Одеський стадіон "Чорноморець".

Головний тренер збірної Болгарії Ясен Петров розповів про плани своєї команди на майбутній поєдинок, відзначивши силу української команди.

"Україна - сильний суперник. Сподіваюся, що ми продемонструємо хорошу гру. Зараз ми будуємо нову команду, на яку слід створювати тиск, щоб дізнатися, як ми працюємо. Нам необхідний досвід зустрічей з такими суперниками.

Читайте такожУАФ звернулася до УЄФА у зв'язку з недопуском українських уболівальників на доленосний матч збірної у відборі НС-2022Упевнений, що з Боснією і Герцеговиною Україна гратиме інакше, ніж з нами. У суперника велика історія і сильні футболісти в своєму розпорядженні. Сподіваюся, що мої хлопці напишуть свою історію. У нас теж є хороші традиції", - наводить слова Ясена Петрова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков на передматчевій прес-конференції розповів про підготовку до матчів проти Болгарії і Боснії і Герцеговини.

Україна-Болгарія: перед матчем

Історія протистоянь між командами налічує 4 зустрічі: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) і один раз була зафіксована нічия (1:1). Всі матчі були товариськими.

25 гравців були викликані в розташування збірної України на цей збір. Травмованого Віталія Миколенка у таборі замінив Віктор Корнієнко.

Розсудить суперників бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Ардою Кардезлером. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Збірна України зіграє з болгарами перед поєдинком проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Це буде вирішальний матч для "жовто-синіх" у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Автор: Володимир Медяник