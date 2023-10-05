"Шахтар" вирвав перемогу над "Антверпеном", програючи після першого тайму з рахунком 0:2.

У середу, 4 жовтня, донецький "Шахтар" здобув перемогу у видовищному поєдинку проти бельгійського "Антверпена" в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен прокоментував результат цього матчу. Нідерландський фахівець зізнався, що сказав своїм футболістам у перерві гри.

"Що я сказав команді в перерві, щоб мотивувати? Ми тут граємо для українських уболівальників, що сиділи на трибунах, і всіх, що залишилися в Україні і стежили за нами на своїх екранах. Ми повинні були зробити це для них.

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Невеликі зміни, які ми провели в тактиці, призвели до голів і позитивного результату в другому таймі. Ми чекали від "Антверпена" іншої гри. Нам потрібно було змінити свою тактику. Ми використовували не тільки ментальний аспект, але й тактичний, щоб змінити ситуацію.

Зараз гравці "Шахтаря" братимуть участь у матчах національних команд і це буде позитивом, адже футболісти зможуть підготуватися до наступних матчів Ліги чемпіонів", - наводить слова ван Леувена офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, "Шахтар" програвав "Антверпену" після першого тайму з рахунком 0:2, але в другій половині зустрічі "гірники" проявили характер і зробили камбек, вирвавши перемогу в цій грі.

Додамо, що в іншому матчі цієї групи "Барселона" перемогла "Порту" з рахунком 1:0.

Таким чином, після двох турів у групі H лідирує "Барселона" з 6 очками. Далі йдуть "Порту" і "Шахтар" - по три очки. Останнє місце займає "Антверпен" - 0 очок.

У третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Барселони", а "Антверпен" зустрінеться з "Порту".

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