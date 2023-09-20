"Шахтар" поступився "Порту" в номінально домашньому матчі 1-го туру ЛЧ.

У вівторок, 19 вересня, Донецький "Шахтар" програв португальському "Порту" в рамках першого туру группового етапу Ліги чемпіонів.

Головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен прокоментував результат цього поєдинку.

"Вважаю, що є різниця в якості, досвіді, але завжди є можливість. Я не думаю, що якби ми не помилялися, то не пропустили б, але, думаю, ми більше залишалися б у грі.

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Мої футболісти могли б відчувати себе впевненіше в такому випадку. Ми пропустили перший гол, добре відреагували і зрівняли рахунок, але все ж пропустили другий занадто швидко. Навіть не встигли насолодитися результатом хорошої роботи, щоб повернутися в гру. Це було прикро. Так, є різниця в якості", - наводить слова ван Леувена офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, "Шахтар" програв "Порту" з рахунком 1:3. Єдиний гол "гірників" забив Кевін Келсі.

Додамо, що в іншому матчі цієї групи "Барселона" розгромила "Антверпен" (5:0). Таким чином, після першого туру в групі лідирують іспанський і португальський клуби.

У наступному турі "Шахтар" зіграє проти бельгійського "Антверпена", а "Порту" зустрінеться з "Барселоною".

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