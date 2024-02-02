"Реал" обіграв "Хетафе" і вийшов на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У четвер, 1 лютого, мадридський "Реал" здобув впевнену перемогу над "Хетафе" в рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті прокоментував результат поєдинку.

"Ми молодці. Команда мотивована, у нас бойовий дух. Ми дуже добре провели цей матч, який був досить непростим. Якщо ми виграємо наступні дві гри-у нас буде ще шість очок, і це було б дуже добре. Нічого більше. Сезон дуже довгий. Вінісіус, Беллінгем, Вальверде, Модріч... Мені сподобалося, як вони зіграли, між ними відмінний зв'язок.

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Команда налаштована, вони зіграли дуже добре, а тепер ми почнемо підготовку до мадридського дербі", - наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, матч "Реала" проти "Хетафе" закінчився з рахунком 2:0 на користь "вершкових". Обидва голи у складі мадридців забив Хоселу.

Ворота "Реала" в цій грі захищав Андрій Лунін. Для українця це був вже 10-й матч в поточному сезоні чемпіонату Іспанії. У п'яти іграх Лунін зберіг ворота "сухими".

Наступний матч "Реал" зіграє проти "Атлетіко". Мадридське дербі відбудеться 4 лютого.

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