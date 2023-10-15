Благоя Мілевскі залишився незадоволений результатом матчу з Україною.

У суботу, 14 жовтня, збірна Північної Македонії поступилася Україні у матчі 7-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "червоних левів" Благоя Мілевскі прокоментував результат зустрічі. 52-річний фахівець зазначив, що він задоволений грою своїх підопічних, але не результатом.

"Я думаю, що присутні на трибунах глядачі отримали задоволення від матчу. Україна і Північна Македонія провели відмінний поєдинок. Я пишаюся своїми гравцями і тим, як вони діяли. Наша реакція після першого пропущеного м'яча була блискучою.

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Після перерви ми зробили заміни і домінували, але не скористалися своїми шансами. Єдине, чим я не задоволений, так це результатом зустрічі", - наводить слова Мілевскі офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч України проти Північної Македонії завершився з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих". За команду Сергія Реброва забивали Георгій Судаков і Олександр Караваєв.

Збірна Північної Македонії з 7 очками займає четверте місце в групі C кваліфікації Євро-2024. У збірних Італії та України по 10 очок, в Англії - 13 балів. Останнє місце в групі займає Мальта (0 очок).

Наступний тур відбору на ЧЄ-2024 збірна Північної Македонії пропускає. Команда Благоя Мілевскі зіграє товариський матч проти Вірменії, яку очолює український фахівець Олександр Петраков. Матч відбудеться 17 жовтня.

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