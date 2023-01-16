Грем Поттер задоволений переходом вінгера збірної України.

Півзахисник національної збірної України Михайло Мудрик напередодні перебрався з "Шахтаря" в лондонський "Челсі".

Своєю думкою про трансфер 22-річного українця поділився головний тренер англійського клубу Грем Поттер.

"Мудрик - молодий гравець із захоплюючими якостями в останній третині поля.

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Дійсно цікавий гравець, думаю, він сподобається нашим уболівальникам. Я просто з нетерпінням чекаю співпраці з ним. Якщо я буду тут до кінця його контракту, ми всі будемо щасливі!", - наводить слова Поттера видання BBC.

Нагадаємо, Михайло Мудрик уклав контракт з лондонським клубом до літа 2031 року.

Трансфер українця обійшовся "Челсі" в 100 мільйонів євро, з яких 70 мільйонів євро являють собою фіксовану частину, а 30 мільйонів євро "гірники" отримають в якості бонусів при досягненні особливих умов, таких як перемоги в національному чемпіонаті і Лізі чемпіонів.

Додамо, що за 19 зіграних матчів в поточному сезоні "Челсі" набрав тільки 28 очок і займає 10-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр ліги.

У наступному турі АПЛ "сині" зіграють 21 січня на виїзді проти "Ліверпуля".

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