Гол Михайла Мудрика допоміг "Челсі" здолати "Крістал Пелас" в чемпіонаті Англії.

Лондонський "Челсі" здобув перемогу над "Крістал Пелас" у рамках 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно відреагував на тріумф своєї команди. Аргентинський фахівець зазначив, що його команда почала будувати переможну серію на домашній арені.

"Ми починаємо будувати свою переможну серію на "Стамфорд Брідж". У цій лізі потрібно бути послідовним. В останні рік-півтора результати були не дуже хорошими, тому так важливо перемагати на очах у наших уболівальників", - заявив Маурісіо Почеттіно після матчу.

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Нагадаємо, матч "Челсі" - "Крістал Пелас" завершився перемогою підопічних Почеттіно з рахунком 2:1. Один з голів "синіх" у цій грі забив український вінгер Михайло Мудрик.

Варто відзначити, що перемога над "Крістал Пелас" стала для "Челсі" четвертою поспіль в матчах на "Стамфорд Брідж" у всіх турнірах.

У турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" займає 10-ту позицію. Команда Маурісіо Почеттіно набрала 25 очок після 19-ти турів.

Свій наступний поєдинок "Челсі" зіграє на виїзді проти "Лутона" в рамках 20-го туру чемпіонату Англії з футболу. Гра відбудеться 30 грудня.

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