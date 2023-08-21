Михайло Мудрик відіграв повний тайм проти "Вест Хема", але результативними діями не відзначився.

У неділю, 20 серпня, "Челсі" зазнав несподіваної поразки проти "Вест Хема" в рамках четвертого туру АПЛ.

У цій грі повний другий тайм відіграв український вінгер "синіх" Михайло Мудрик, але допомогти команді взяти очки він не зміг.

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно поділився думкою про гру українця в поєдинку з "Вест Хемом".

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"У матчі проти "Вест Хема" Мудрик відіграв 45 хвилин. Я думаю, що він молодий гравець, якому ми повинні довіряти. Тренерам і команді потрібно вибудовувати відносини з ним.

Він володіє сильними якостями і талантом. Потрібно тільки, щоб він краще освоївся в команді і знайшов спосіб працювати так, як ми очікуємо", - наводить слова Почеттіно Football London.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" з "Шахтаря" у січні цього року. За лондонський клуб українець зіграв 19 матчів, відзначившись двома гольовими передачами.

За два зіграних Тури в новому сезоні АПЛ "Челсі" набрав одне очко і займає 14-е місце в турнірній таблиці чемпіонату.

У наступному турі "сині" зіграють проти "Лутон Таун". Гра пройде 25 серпня.

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