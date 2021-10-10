Андрій Пятов, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук підвели підсумки матчу з фінами.

Футболісти збірної України Андрій Пятов, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук поділилися своїми враженнями після перемоги над Фінляндією в кваліфікації ЧС-2022.

"Ми не мали права на помилку. Ми не думали про наступного суперника, нам треба було брати три очки, щоб зберегти шанси на путівку на чемпіонат світу", - підкреслив Пятов, передає офіційний сайт УАФ.

Він також прокоментував свій сотий матч у футболці збірної:

"Дуже приємно, що мені вдалося зіграти стільки матчів, я навіть не мріяв про це у 2007 році, коли починав виступи за національну команду. Завдяки підтримці партнерів і довірі тренерів я досяг такої позначки".

Ярмоленко, якого цитує сайт телеканалів "Футбол 1,2,3", підкреслив, що гра була важкою:

"Нарешті ці нічиї закінчилися. Ми перемогли. Хочу привітати всіх наших уболівальників, тренерський штаб, гравців, була важка гра. Ми здобули 3 очки. Фінляндія - організована команда, яка знає за рахунок чого здобувати очки. Було дуже важко, особливо в другому таймі".

Також Ярмоленко пожартував про те, що забив гол ударом з правої ноги:

"Після Франції я сказав, що, можливо, до сорока заб'ю з правої, але вийшло трошки раніше. Будемо працювати. Можливо, ще головою почну забивати".

Яремчук підкреслив, що цей матч був багато в чому ключовим:

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"Я думаю, це був вирішальний матч. Їдемо з гарним настроєм до Львова. Те, що фіни почали агресивно, для нас так було краще. Ми дуже добре готові до контратак. У першому таймі ми виходили в хороші контратаки. Віддавали ініціативу супернику, тому було багато вільних зон. Наш план спрацював".

"Після пропущеного голу було складно. В голові була думка, що знову оборону буде складно розкрити. Вони зараз закриються, але дуже добре, що ми знайшли хороший момент і реалізували", - додав форвард.

Фінляндія - Україна: підсумки матчу

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 здобула першу перемогу. У "жовто-синіх" в активі 8 очок після шести матчів. У Фінляндії 5 очок і на один поєдинок менше. У Боснії та Герцеговини теж 5 матчів, але 6 очок.

Україна до цього поєдинку 5 матчів поспіль грала внічию у відборі на ЧС.

Андрій Пятов провів свій 100-й матч за збірну України. Більше за Пятова за українську команду зіграли тільки Анатолій Тимощук (144 матчі), Андрій Шевченко (111) та Андрій Ярмоленко (102). 100 матчів також в активі Руслана Ротаня.

У віці 37 років і 103 днів Пятов став найстаршим футболістом в історії збірної України. Він побив рекорд Тимощука.

Наступний матч відбору Україна зіграє 12 жовтня вдома проти Боснії і Герцеговини.

Автор: Антон Дудар