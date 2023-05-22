"Наполі" в поточному сезоні виграв у кожної з 19-ти команд в рамках серії А.

У неділю, 21 травня, відбувся центральний поєдинок 36-го туру італійської Серії А, в якому міланський "Інтер" протистояв "Наполі".

Матч проходив на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі і завершився з рахунком 3:1 на користь господарів поля.

У першій половині зустрічі з поля був вилучений півзахисник "Інтера" Роберто Гальярдіні.

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У другому таймі підопічні Лучано Спаллетті контролювали хід гри, проте довго не могли забити. Перший гол у поєдинку був забитий на 67-й хвилині - відзначився гравець "Наполі" Андре Замбо-Ангісса.

На 82-й хвилині матчу "Інтеру" вдалося зрівняти рахунок у матчі - гол з передачі Федеріко Дімарко забив бельгійський нападник Ромелу Лукаку. Через три хвилини після цього "Наполі" вдруге вийшов вперед. Гол забив Джованні ді Лоренцо. На 90+5-й хвилині фінальний рахунок на табло встановив півзахисник "Наполі" Джанлука Гаетано.

"Наполі" - "Інтер" - 3:1

Голи: Замбо-Ангісса, 67, Ді Лоренцо, 85, Гаетано, 90+5 - Лукаку, 82

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім (Жезус, 74), Олівера, Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінський (Гаетано, 83), Елмас (Распадорі, 69), Осімхен (Сімеоне, 69), Кварацхелія (Політано, 83)

"Інтер": Онана, Д'Амброзіо, Де Врей, Бастоні (Ачербі, 58), Белланова (Думфріс, 74), Барелла (Брозович, 58), Асллані, Гальярдіні, Госенс (Мартінес, 80), Лукаку, Корреа (Дімарко, 74)

Попередження: Елмас - Гальярдіні

Вилучення: Гальярдіні, 41 (друга жовта)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що перемога над "Інтером" дозволила "Наполі" встановити новий клубний рекорд. За інформацією Goal, вперше у своїй історії "Наполі" за один сезон виграв у кожної з 19-ти команд в рамках Серії А.

"Інтер" посідає третє місце в турнірній таблиці Серії А сезону-2022/2023. Команда набрала 66 очок після 36 матчів. "Нерадзуррі" продовжують боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів. Відрив від "Лаціо", що йде четвертим, становить одне очко. При цьому підопічні Мауріціо Саррі провели на один матч менше.

"Наполі" продовжує розташовуватися на першому місці, достроково завоювавши чемпіонський титул. На даний момент в активі команди 86 очок.

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