"Наполі" став чемпіоном за п'ять матчів до кінця сезону.

"Наполі" достроково завоював чемпіонський титул італійської Серії А за п'ять турів до завершення сезону.

У четвер, 4 травня, відбувся поєдинок 33-го туру Серії А, в якому "Наполі" на виїзді грав проти "Удінезе". Гра завершилася внічию з рахунком 1:1.

На 13-й хвилині півзахисник Санді Ловрич вивів "Удінезе" вперед, але на 52-й хвилині нападник "Наполі" Віктор Осімхен зрівняв рахунок.

Відео дня

"Удінезе" - "Наполі" - 1:1

Голи: Ловрич, 13 - Осімхен, 52

Огляд матчу:

Завдяки цій нічиїй "Наполі" набрав 80 очок за підсумками 33 турів. Команда Лучано Спаллетті випереджає найближчого переслідувача, "Лаціо", на 16 очок за п'ять матчів до кінця сезону.

Варто відзначити, що "Наполі" став чемпіоном Італії вперше за останні 33 роки. У попередній раз неаполітанці вигравали титул в сезоні-1989/1990 ще з легендарним Дієго Марадоною в складі. Перший титул чемпіонів Італії "партенопейці" завоювали в сезоні-1986/1987.

Додамо, що з 1990 року до поточного сезону "Наполі" завоював чотири трофеї (три Кубка Італії і один Суперкубок країни).

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