Форвард "Рівер Плейту" Хуліан Альварес вже взимку може поповнити склад донецького клубу.

Донецький "Шахтар" готує пропозицію у 20 мільйонів євро для аргентинського клубу "Рівер Плейт" за форварда Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.com.

21-річний Альварес також цікавий "Мілану" та "Ювентусу", але "Шахтар" вже взимку готовий запросити гравця до себе і оформити трансфер. Причина - травма основного бомбардира "гірників" Лассіни Траоре, котрий на тривалий термін потрапив до лазарету.

"Ми вже в липні думали про Альвареса, але не купили його, тому що зробили інші висновки. Зараз намагаємося закінчити якнайкраще першу частину сезону, грати у футбол добре, і навіть краще. Хочемо виграти шість матчів, а потім подивимося, що робити в січні на трансферному ринку", - прокоментував тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі інтерес до Альвареса.

Хуліан Альварес: що про нього відомо

У поточному сезоні нападник "Рівер Плейту" провів 16 матчів у чемпіонаті Аргентини та оформив "15+5" за системою "гол+пас". Він очолює список бомбардирів елітного дивізіону.

Хуліан зіграв 5 поєдинків за збірну Аргентини, у складі якої виграв Кубок Америки-2021.

Портал Transfermarkt оцінив вартість Альвареса у 20 мільйонів євро.

Автор: Артем Будрін