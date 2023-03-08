Данило Сікан розповів про деталі конфлікту з росіянином, який трапився в Туреччині.

Нападник донецького "Шахтаря" і збірної України Данило Сікан розповів про конфлікт з росіянином, який трапився під час збору "гірників" у Туреччині.

21-річний футболіст зазначив, що конфлікт почався через поведінку росіянина.

"Це було десь увечері. Я йшов з Ромою Терновим, який у нас займається взуттям. Ми йшли грати у більярд. Він був з дітьми, з жінкою. Бачить, що ми "Шахтар", що ми з України, і викрикнув "Красно-белый "Спартак" чемпион". Я в той момент не почув. Рома розповів мені, що він кричав. А я ще на початку зборів казав, що якщо ні з ким з росіян не поб'ємось, то можна вважати, що збори провалені.

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Розвертаюсь, починаю говорити. Рома мені каже: "Та почекай, Сік. Тут же діти". Стоїмо, спокійно спілкуємось між собою. І тут ми чуємо, що хтось російською розмовляє, кричить. Дивлюсь, а це вони. Петрович говорить: "Це російський чудак, я відсів, бо була б бійка". Я вже на низькому старті, бо це така бидлота. Не дозволю, щоб так поводили себе в готелі чи ще десь.

Сидимо. Він вже пішов у свій номер з друзями, жінками чи не знаю, ким. Бачить, що ми сидимо в стороні. І ми всі дивимось на нього. Він кричить: "Спартак" - чемпион, Россия - forever". Я одразу встаю, підходжу. Слово за слово, я даю йому ляпаса. Він впав на плитку, намагався піднятись, але у нього не вийшло. А через день їх вигнали з готелю", - розповів Данило Сікан в інтерв'ю YouTube-каналу "Шахтаря".

Нагадаємо, на початку лютого в ЗМІ з'явилася інформація, що гравець "Шахтаря" Данило Сікан вдарив росіянина під час зборів донецького клубу в Туреччині. Українець одним ударом звалив з ніг представника РФ, який пізніше прокинувся з черепно-мозковою травмою в лікарні.

Офіційного підтвердження цієї інформації не було. Тепер же Сікан підтвердив чутки про інцидент в Туреччині.

Додамо, що Данило Сікан грає за "Шахтар" з 2019 року. У складі "гірників" 21-річний нападник зіграв 43 матчі, забив 10 голів і віддав дві гольові передачі.

Також на рахунку форварда шість матчів і один гол за національну збірну України.

Нагадаємо, у четвер, 8 березня, "Шахтар" зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти нідерландського "Феєнорда".

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