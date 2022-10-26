Данило Сікан з кількох метрів не зміг вразити порожні ворота "Селтіка".

У вівторок, 25 жовтня, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зустрічався з шотландським "Селтіком".

Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1. Однак, у "гірників" була можливість вирвати перемогу в цій зустрічі. На 71-й хвилині гри Михайло Мудрик прорвався по правому флангу, пішов від захисника і віддав пас в центр штрафного на абсолютно вільного Данила Сікана, проте форвард донецького клубу з кількох метрів не зміг відправити м'яч у порожні ворота.

Британське видання The Sun, яке любить ганятися за гучними заголовками, на своєму сайті опублікувало новину з заголовком:

Відео дня

"Найгірший за весь час? Дивіться, як гравець "Шахтаря" Данило Сікан зробив "промах сезону" в матчі проти "Селтіка".

Відео промаху Сікана:

Mudryk attığı gole bir de asist eklemek istedi ama Sikan sağ olsun şu pozisyonu kaçırdı. Akıl tutulması resmen... pic.twitter.com/lVsQKEGMEN — Tuna (@Tunnaaa_) October 25, 2022

Варто зазначити, що головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч і Михайло Мудрик висловили слова підтримки Сікану після гри і закликали зробити це і інших.

"Звичайно, Данило засмучений, що не забив той м'яч, але він є частиною команди, а команда забиває разом і програє разом. Це невід'ємна частина футболу, і ми сприймаємо це як футбол. Ми повинні підтримати його.

Підтримуючи його, ми підтримуємо самих себе і команду.

Що не вбиває тебе, то робить сильніше. І ми - сім'я. Насправді сім'я. І всі хлопці вже до нього підійшли, всі тренери", - сказав Йовічевіч.

"Хочу попросити всіх своїх уболівальників підтримати цього козака. У всіх бувають невдалі дні. Те, як він виходить і з яким бажанням грає, заслуговує на підтримку. Дякую за розуміння", - написав Мудрик у своєму Instagram.

Селтік - Шахтар: після матчу

За п'ять зіграних матчів в рамках групового турніру ЛЧ "гірники" заробили 6 очок і займають третє місце в турнірній таблиці групи F. "Селтік" з 2 балами йде на останньому місці. Лідером цього квартету є мадридський "Реал", який заробив 10 балів, другий рядок за "Лейпцигом", в активі якого 9 очок.

Нічия в грі з "Селтіком" дозволила "Шахтарю" гарантувати собі місце в плей-офф Ліги Європи.

Також "гірники" зберігають шанси пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для цього їм потрібно обіграти в останньому турі "РБ Лейпциг".

Поєдинок 6-го туру "Шахтар" - "РБ Лейпциг" запланований на 2 листопада. Гра пройде у Варшаві. Також в цей день "Реал" на своєму полі прийме "Селтік".

Михайло Мудрик є найкращим бомбардиром "Шахтаря" в поточному розіграші Ліги чемпіонів. В активі українського нападника 3 забитих голи і дві результативні передачі.

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