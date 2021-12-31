Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем у матчі 16-го туру чемпіонату Португалії проти "Порту". Але його "Бенфіка" все одно зазнала поразки з рахунком 3:1.
На 47-й хвилині Яремчук замкнув простріл Рафи Сілви і скоротив відставання (рахунок став на ту мить 2:1), але через декілька хвилин захисник "Бенфіки" Алмейда отримав червону картку і залишив команду в меншості. "Порту" ще раз забив і поставив крапку в поєдинку.
На 52-й хвилині Яремчук був замінений. В активі українця тепер 6 голів та 2 асисти в 11 матчах чемпіонату Португалії.
"Порту" лідирує в турнірній таблиці після 16 турів - у них 44 очки. В "Бенфіки" на 7 балів менше.
Нагадаємо, що клуб 26-річного Яремчука нещодавно звільнив головного тренера.
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Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"
- Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" 31 липня. Він підписав контракт на п'ять років, а сума трансферу склала 17 мільйонів євро.
- Після дебютного матчу "Бенфіка" на деякий час перейменувала свій Twitter на честь Яремчука.
- Нападник провів за лісабонців 21 матч у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 3 гольові передачі.
- 25 вересня Яремчук відзначився першим дублем у складі "Бенфіки". Потім він довго не забивав у чемпіонаті Португалії - суху серію вдалося перервати 19 грудня.
8 грудня Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів - у ворота свого колишнього клубу "Динамо".