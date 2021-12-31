Український форвард розписався у воротах "Порту".

Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем у матчі 16-го туру чемпіонату Португалії проти "Порту". Але його "Бенфіка" все одно зазнала поразки з рахунком 3:1.

На 47-й хвилині Яремчук замкнув простріл Рафи Сілви і скоротив відставання (рахунок став на ту мить 2:1), але через декілька хвилин захисник "Бенфіки" Алмейда отримав червону картку і залишив команду в меншості. "Порту" ще раз забив і поставив крапку в поєдинку.

На 52-й хвилині Яремчук був замінений. В активі українця тепер 6 голів та 2 асисти в 11 матчах чемпіонату Португалії.

"Порту" лідирує в турнірній таблиці після 16 турів - у них 44 очки. В "Бенфіки" на 7 балів менше.

Нагадаємо, що клуб 26-річного Яремчука нещодавно звільнив головного тренера.

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