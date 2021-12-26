"Дженоа" в січні попрощається з низкою футболістів.

Український фахівець Андрій Шевченко, який очолює італійський "Дженоа", готується до початку зимового трансферного вікна.

Як повідомляє авторитетне італійське видання Calciomercato, український тренер вже склав список футболістів, яких він більше не хоче бачити у своїй команді.

У чорний список Шевченка потрапили: захисники Стефано Сабеллі, Іван Радовановіч, півзахисники Мохамед Фарес і Маноло Портанова, а також форвард Феліпе Кайседо.

Що стосується придбань, то першим трансфером Шевченка стане російський півзахисник Олексій Міранчук. Як повідомляє журналіст Альфредо Педулла у своєму Твіттері, "Аталанта" і "Дженоа" погодили оренду футболіста до кінця сезону.

Також повідомляється про інтерес "Дженоа" до: вінгера "Болоньї" Ріккардо Орсоліні, форварда "Гронінгена" Йоргена Ларсена, захисника "Удінезе" Йенса Ларсена і хавбека "Айнтрахта" Аміна Юнеса.

Читайте такожДженоа Шевченка сенсаційно відібрав очки у Аталанти Малиновського в матчі Серії А (відео)Нагадаємо, свій наступний матч "Дженоа" зіграє в гостях проти "Сассуоло". Гра запланована на 6 січня.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка