Євген Кафельников висловився про те, що Україна і Росія не зможуть зіграти в плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Екс-перша ракетка світу, росіянин Євген Кафельников висловив свою думку про те, що УЄФА не дозволяє зустрічатися російським і українським клубам, а також національним збірним в турнірах під своєю егідою.

Своєю думкою Кафельников поділився в Twitter.

Він вважає, що рішення УЄФА піде на користь Росії. З його слів випливає, що результати в цих матчах були б не на її користь.

"Правильно розводять збірні і клуби з футболу, а то б нас чекала така ганьба, що відмитися від неї було б неможливо дуже довго", - написав Кафельников.

Варто відзначити, що раніше екс-тенісист висловлював думку, що Україна і Росія повинні мати можливість грати один з одним, але на нейтральних полях.

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УЄФА розводить Україну і Росію: довідка

УЄФА почав розводити українські та російські клуби в єврокубках, а також збірні України і Росії з 2014 року після окупації Криму і початку російської агресії на Донбасі.

Збірні України та Росії зустрічалися один з одним лише в рамках кваліфікації на Євро-2000 - в 1998 і 1999 роках. Україна виграла вдома (3:2), а в гостях зіграла внічию (1:1) з легендарним голом Андрія Шевченка.

На клубному рівні в офіційних матчах Україна і Росія востаннє перетиналися в 2011 році, коли "Шахтар" і "Зеніт" потрапили в одну групу в Лізі чемпіонів. Матч у Донецьку тоді завершився внічию (2:2), а в Санкт-Петербурзі виграли господарі (1:0).

Раніше УЄФА офіційно підтвердив, що збірні України і Росії не зможуть зустрітися в рамках кваліфікації ЧС-2022.

Автор: Антон Дудар