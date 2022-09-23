Андрій Лунін може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Воротар мадридського "Реала" і національної збірної України Андрій Лунін зацікавив німецьку "Баварію".

Як повідомляє Todofichajes.com, керівництво мюнхенського гранда розглядає українця в якості заміни легендарному Мануелю Нойєру.

Ідея мюнхенців полягає в тому, щоб з наступного сезону давати Луніну більше ігрового часу, поступово відводячи Нойєра в резерв.

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Джерело зазначає, що українець - не єдиний варіант "Баварії" на цю позицію, в клубі воліли б бачити німецького голкіпера. Однак, хорошого варіанту на ринку зараз немає. Відтак, обговорення кандидатури Луніна стали більш ґрунтовними.

Нагадаємо, Андрій Лунін став гравцем "Реала" ще влітку 2018 року, але з тих пір зіграв у складі мадридців лише 5 матчів. Українець програє конкуренцію 30-річному бельгійському голкіперу Тібо Куртуа.

На початку сезону головний тренер мадридців Карло Анчелотті обіцяв українцю більше ігрової практики, як і раніше вважаючи основним голкіпером Тібо Куртуа. Поки Лунін в новому сезоні в офіційних матчах "Реала" ще не грав.

Додамо, що "Баварія" є найтитулованішим клубом Німеччини і одним з найтитулованіших клубів світу. Мюнхенці 32 рази ставали чемпіонами Німеччини, що є абсолютним рекордом країни, а також вигравали шість разів Лігу чемпіонів.

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