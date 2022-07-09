Сергій Баланчук разом з побратимами потрапив під ворожий артилерійський обстріл.

Колишній футболіст Сергій Баланчук загинув у Донецькій області, захищаючи Україну від рашистів.

Про це повідомляє "Динамоманія".

47-річний Баланчук був поблизу Бахмута, він разом з побратимами потрапив під ворожий артилерійський обстріл.

Баланчук – вихованець київського "Динамо". Він пройшов футбольний клас школи №170 на Оболоні разом з Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим.

Баланчук грав за "Динамо", "Динамо-2", полтавську "Ворсклу" й харківський "Металіст". Також він виступав за ізраїльський "Маккабі Хайфа". З останніми він виграв Кубок Ізраїлю. Його футбольне амплуа - захисник. Провів дві гри за молодіжну збірну України (U-21).

Після завершення кар’єри Баланчук здобув освіту правозахисника і працював за фахом. Сергій був суддею третейського суду при Асоціації українських банків.

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