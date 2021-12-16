Дарина Савіна поділилася знімками з відпочинку.

Відома телеведуча Дарина Савіна, яка є дружиною футболіста донецького "Шахтар" Валерія Бондаря, вирушила на відпочинок на Мальдіви.

Дівчина у своєму Instargam опублікувала серію фотографій, на яких вона позує в купальнику.

"Краса - це гармонія квітучої природи. Мальдіви - справжнє диво нашого світу! Від побаченої краси у мене мурашки по шкірі", - написала Савіна.

Варто відзначити, що в коментарях Бондар зробив комплімент Даші, написавши: "Ти і є справжнісінька краса".

Шанувальники Даші також оцінили її новий пост, поставивши більше 13 тисяч лайків менш ніж за добу.

У коментарях відомої ведучої залишили також безліч компліментів: "Що за неймовірна краса", "Лялечка", "Красуня", "Як завжди прекрасна", "Богиня", "Фігура ідеальна", "Купальник який класний" і так далі.

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Автор: Володимир Медяник