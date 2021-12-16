Відома телеведуча Дарина Савіна, яка є дружиною футболіста донецького "Шахтар" Валерія Бондаря, вирушила на відпочинок на Мальдіви.
Дівчина у своєму Instargam опублікувала серію фотографій, на яких вона позує в купальнику.
"Краса - це гармонія квітучої природи. Мальдіви - справжнє диво нашого світу! Від побаченої краси у мене мурашки по шкірі", - написала Савіна.
Варто відзначити, що в коментарях Бондар зробив комплімент Даші, написавши: "Ти і є справжнісінька краса".
Шанувальники Даші також оцінили її новий пост, поставивши більше 13 тисяч лайків менш ніж за добу.
У коментарях відомої ведучої залишили також безліч компліментів: "Що за неймовірна краса", "Лялечка", "Красуня", "Як завжди прекрасна", "Богиня", "Фігура ідеальна", "Купальник який класний" і так далі.