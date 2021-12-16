Марлос запевнив, що не тримає образи на "гірників".

Після того, як "Шахтар" оголосив про відхід бразильського півзахисника з українським паспортом, той не з'явився на церемонію прощання і вилетів до Бразилії. Втім, у коментарі бразильським ЗМІ Марлос запевнив, що не відчуває жодної образи на "гірників".

"Неможливо описати словами, що я зараз відчуваю. Ніколи не забуду все те, що пережив за ці 10 років в Україні, особливо за останні 8 сезонів у футболці такого великого клубу. Саме тут я провів найкращі моменти свого життя. Я буду вдячний за те, що "Шахтар" дав мені і моїй родині.

Читайте також"Росія-агресор": екс-футболісту Шахтаря довелося виправдовуватися після скандального інтерв'юТам у мене залишилися відмінні друзі. Я назавжди збережу в своєму серці прихильність уболівальників і повагу, яку всі, хто має відношення до "Шахтаря", проявляли до мене протягом усіх цих років. Тут я святкував титули, вигравав індивідуальні нагороди, отримав виклик до збірної України і, перш за все, виріс як професіонал і людина. Можу тільки сказати: спасибі за все, історія з "Шахтарем" завершена", - цитує Марлоса Lance.

"Марлос": кар'єра в Україні

Марлос виступав в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов в "Шахтар".

Разом з "Шахтарем" Марлос по 4 рази виграв Чемпіонат України (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) і Суперкубок країни (2014, 2015, 2017, 2021).

28 Вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косово.

Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.

Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Автор: Володимир Медяник