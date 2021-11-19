Циганков міг продовжити кар'єру в Іспанії або Італії.

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич поділився думками про гру головної зірки Київського гранда Віктора Циганкова і заявив, що в українського футболіста були пропозиції від відомих європейських клубів.

Як розповів білоруський фахівець, інтерес до Циганкова виявляв один з клубів італійської Серії А, а також гранд іспанського футболу - мадридський "Атлетіко".

"Інтерес "Шальке" до Циганкова, за якого давали 20 млн євро? У мене немає інформації про інтерес "Шальке". Знаю, що італійський клуб віддавав за нього гроші і досить серйозні. Знаю, що зараз у нього був варіант з "Атлетіко" Мадрид. Чому він не відбувся... може, послужив причиною футбол, в який грає команда, може, не збіглися цифри. Ніхто не знає, як було насправді. Але я говорю про те, що чув", - сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу Пряма Червона.

Читайте також"Це неприйнятно": екс-тренер Динамо Хацкевич висловився про ситуацію в Білорусі (відео)Олександр Хацкевич також заявив, що в певний момент Циганков перестав прогресувати в "Динамо", граючи під його керівництвом. Екс-тренер "біло-синіх" припустив, що відсутність прогресу вінгера пов'язано з якимись психологічними проблемами молодого футболіста.

"Які матчі рівня Ліги чемпіонів вам спадають на думку, в яких Циганков приносив результат? Вітя хороший в чемпіонаті, він визначає результат. Він непоганий був, коли пішов Андрюха Ярмоленка. У вересні, жовтні, листопаді 2017 року. Збори він здорово пройшов, повернувся на свою позицію – на правий фланг. Я йому довірив капітанську пов'язку.

Збори зимові він пройшов добре. Ми "Олімпіакос" пройшли, потім з "Лаціо" хороша у нас гра була. Потім у нього якісь проблеми почалися потроху і на якомусь етапі Вітя зупинився. Психологічні чи це проблеми? Може бути. Є матчі чемпіонату, єврокубки, ігри збірної. Десь він, можливо, став вибирати, до яких ігор він може готуватися... але це моя думка. У Віті вона може бути інша", - додав Хацкевич.

Читайте такожЯрмоленко повторивши досягнення Шевченка у збірній УкраїниДодамо, що авторитетний портал Трансфермаркт оцінює вартість атакуючого хавбека "Динамо" в 25 мільйонів євро.

Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"

Циганков є вихованцем вінницького футболу, але на професійному рівні виступав тільки за київське "Динамо".

Дебютував за першу команду "Динамо" Циганков у віці 18 років у матчі Прем'єр-ліги проти кам'янської "Сталі" 14 серпня 2016 року.

Перший гол у Прем'єр-лізі Циганков забив у ворота донецького "Олімпіка".

Циганков-наймолодший автор хет-трику в історії "Динамо": забив три м'ячі у ворота львівських "Карпат" у віці 19 років і 256 днів.

У складі київського "Динамо" Циганков зіграв 207 матчів, в яких відзначився 83 забитими голами і 56 асистами.

Циганков займає 7-е місце в списку кращих бомбардирів "Динамо" з часу незалежності України, за цим показником він обійшов Віктора Леоненка (79 голів).

З київським клубом 24-річний вінгер ставав чемпіоном України (2020/21), двічі вигравав Кубок України (2019/20, 2020/21) і тричі Суперкубок країни (2018, 2019, 2020).

Автор: Володимир Медяник