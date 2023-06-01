Жозе Моурінью вперше у своїй кар'єрі програв у фіналі єврокубка.

У середу, 31 травня, у фіналі Ліги Європи УЄФА "Рома" програла "Севільї" в серії пенальті.

Після гри головний тренер римлян Жозе Моурінью прокоментував результат зустрічі. Португальський фахівець зазначив, що незважаючи на поразку, він гордий своїми футболістами.

"Ми відчували тиск проти команди, в якій більше талантів, ніж у нас. Ми програли гру, але не втратили гідності. Я їду додому з почуттям гордості. Навіть коли я перемагав, воно не було таким сильним. Ми старанно відпрацьовували пенальті, але не забили двічі, хоча втрачені можливості були не тільки в серії 11-метрових.

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Пауло Дібала? Я мовчав про нього останні два - три дні. У нього була серйозна травма. Коли дивишся на гру Пауло, стає ясно, що з ним наші результати за останні два місяці були б іншими.

Мої вітання "Севільї". Але разом з тим хочу привітати і своїх хлопців. Вони повинні їхати додому зі спокійною душею і пишатися тим, чого досягли. Це мої хлопці з Будапешта!", - сказав Моурінью.

Поєдинок "Роми" і "Севільї" завершився внічию з рахунком 1:1 в основний час. У серії пенальті іспанський клуб виграв з рахунком 4:1.

Відзначимо, що "Севілья" виграла Лігу Європи 7 разів у своїй історії. Іспанський клуб є рекордсменом турніру за цим показником.

Жозе Моурінью вперше у своїй кар'єрі програв у фіналі Лізі Європи. Раніше іменитий португалець перемагав у кожному з п'яти своїх фіналів.

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